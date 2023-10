Erste Schätzungen: Hokkaido Electric Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hokkaido Electric Power wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.10.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 15,30 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Hokkaido Electric Power einen Verlust von -60,420 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hokkaido Electric Power in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 250,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 210,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 139,03 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -114,960 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 912,65 Milliarden JPY, gegenüber 888,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at