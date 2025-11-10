Erste Schätzungen: HP präsentiert Quartalsergebnisse

HP wird voraussichtlich am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,922 USD je Aktie gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HP in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 14,50 Milliarden USD im Vergleich zu 14,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,11 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,81 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 55,20 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 53,15 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at