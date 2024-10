Erste Schätzungen: Huntington Bancshares vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Huntington Bancshares präsentiert in der voraussichtlich am 17.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,302 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Huntington Bancshares in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,86 Milliarden USD im Vergleich zu 2,81 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 7,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,78 Milliarden USD in den Büchern standen.

