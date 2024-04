Erste Schätzungen: Husqvarna AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Husqvarna AB präsentiert in der voraussichtlich am 24.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,20 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,88 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,16 Milliarden SEK gegenüber 17,17 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,40 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 3,81 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 50,78 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 53,26 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at