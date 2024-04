Erste Schätzungen: Idemitsu Kosan legt Quartalsergebnis vor

Idemitsu Kosan wird voraussichtlich am 14.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 16,72 JPY. Im Vorjahresquartal waren 2,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2.384,57 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.244,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 141,60 JPY, gegenüber 170,67 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 8.632,03 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9.456,28 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

