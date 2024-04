Erste Schätzungen: IGM Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IGM Financial wird sich voraussichtlich am 02.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,877 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 CAD erwirtschaftet worden.

IGM Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 834,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 754,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,72 CAD, während im vorherigen Jahr noch 4,83 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,33 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,49 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at