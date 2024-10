Erste Schätzungen: Incap stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Incap wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,195 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Incap 0,150 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 24,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 62,5 Millionen EUR gegenüber 50,1 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,770 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,680 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 238,5 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 221,6 Millionen EUR waren.

