Erste Schätzungen: Industrial and Commercial Bank of China mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Industrial and Commercial Bank of China stellt voraussichtlich am 31.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass Industrial and Commercial Bank of China für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,245 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 49,35 Prozent auf 205,85 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Industrial and Commercial Bank of China noch 406,41 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,994 CNY, gegenüber 0,980 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 810,07 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.591,89 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at