Erste Schätzungen: Industrial and Commercial Bank of China stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Industrial and Commercial Bank of China gibt voraussichtlich am 31.10.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Industrial and Commercial Bank of China noch 0,270 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 54,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 182,68 Milliarden CNY gegenüber 405,73 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,986 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,980 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 797,51 Milliarden CNY, gegenüber 1.591,89 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at