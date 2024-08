Erste Schätzungen: Industrial Commercial Bank of China zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Industrial Commercial Bank of China öffnet voraussichtlich am 31.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,245 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,260 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 205,85 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 54,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 452,25 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,994 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,08 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 810,07 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.736,68 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at