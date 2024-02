Erste Schätzungen: International Money Express öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

International Money Express präsentiert in der voraussichtlich am 27.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,522 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,48 Prozent erhöht. Damals waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 14,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 176,1 Millionen USD gegenüber 154,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, gegenüber 1,52 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 663,0 Millionen USD im Vergleich zu 473,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at