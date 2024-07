Erste Schätzungen: InvenTrust Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

InvenTrust Properties lässt sich voraussichtlich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird InvenTrust Properties die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte InvenTrust Properties noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,65 Prozent auf 66,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte InvenTrust Properties noch 64,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD, gegenüber 0,080 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 269,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 259,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at