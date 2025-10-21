Erste Schätzungen: Iriso Electronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Iriso Electronics wird voraussichtlich am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 38,52 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,27 JPY erwirtschaftet worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,13 Prozent auf 14,31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 186,71 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 118,25 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 57,50 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 56,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at