Erste Schätzungen: ITOHAM YONEKYU veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ITOHAM YONEKYU wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 01.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 49,37 JPY. Dies würde einer Verringerung von 16,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ITOHAM YONEKYU 58,95 JPY je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 233,09 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 227,56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 296,41 JPY, gegenüber 273,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 966,90 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 955,58 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at