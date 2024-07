Erste Schätzungen: JBG SMITH Properties Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JBG SMITH Properties Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,410 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 310,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll JBG SMITH Properties Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 115,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 152,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -1,510 USD je Aktie, gegenüber -0,780 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 520,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 604,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at