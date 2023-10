Erste Schätzungen: Jeol gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jeol wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 53,90 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 78,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,24 Prozent auf 35,97 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 318,51 JPY, gegenüber 349,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 165,71 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 162,69 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at