Erste Schätzungen: John Wiley Sons A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

John Wiley Sons A gibt voraussichtlich am 04.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,780 USD aus. Im letzten Jahr hatte John Wiley Sons A einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 416,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 426,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 1,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at