Erste Schätzungen: John Wiley Sons B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

John Wiley Sons B öffnet voraussichtlich am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,780 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 416,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 426,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,16 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,53 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,68 Milliarden USD waren.

