Erste Schätzungen: Join In A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Join In A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,165 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,680 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 13,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,21 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Join In A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 17,22 Milliarden CNY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,755 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,950 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 69,08 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 61,03 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at