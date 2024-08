Erste Schätzungen: Joinn Laboratories (China) A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Joinn Laboratories (China) A präsentiert in der voraussichtlich am 31.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Joinn Laboratories (China) A mit einem Umsatz von insgesamt 609,1 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 641,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,98 Prozent verringert.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,227 CNY, gegenüber 0,530 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,19 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,37 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at