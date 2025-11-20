Erste Schätzungen: Kanamoto legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kanamoto lässt sich voraussichtlich am 05.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kanamoto die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 130,62 JPY je Aktie gegenüber 101,02 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,36 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kanamoto für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 58,15 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 306,40 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 253,72 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 215,81 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 207,22 Milliarden JPY waren.

