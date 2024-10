Erste Schätzungen: Kearny Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kearny Financial gibt voraussichtlich am 24.10.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,085 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,88 Prozent verringert. Damals waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 56,34 Prozent auf 37,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,460 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 160,9 Millionen USD, gegenüber 326,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

