Erste Schätzungen: Kearny Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kearny Financial lädt voraussichtlich am 25.04.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kearny Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,105 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 37,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 14,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kearny Financial einen Umsatz von 44,0 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,305 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 158,0 Millionen USD, gegenüber 296,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at