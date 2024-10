Erste Schätzungen: Kitron ASA (New gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kitron ASA (New wird voraussichtlich am 23.10.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,035 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Kitron ASA (New einen Gewinn von 0,560 NOK je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 92,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 145,8 Millionen EUR gegenüber 2,04 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,182 EUR im Vergleich zu 2,95 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 655,9 Millionen EUR, gegenüber 8,86 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

