Erste Schätzungen: KK Aozora Ginko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KK Aozora Ginko wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -119,045 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KK Aozora Ginko noch -59,860 JPY je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von -10.050,0 Millionen JPY aus – das entspräche einem Minus von 117,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -241,373 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 74,66 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 50,32 Milliarden JPY, gegenüber 166,33 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at