Erste Schätzungen: Klaveness Combination Carriers AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Klaveness Combination Carriers AS Registered gibt voraussichtlich am 30.10.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,285 USD. Dies würde einer Verringerung von 89,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Klaveness Combination Carriers AS Registered 2,83 NOK je Aktie vermeldete.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 44,4 Millionen USD gegenüber 683,8 Millionen NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 93,51 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD im Vergleich zu 16,12 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 218,9 Millionen USD, gegenüber 3,04 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

