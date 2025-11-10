Kohl's Aktie
Erste Schätzungen: Kohls stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kohls wird voraussichtlich am 25.11.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,176 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,749 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,980 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,62 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,22 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
