Erste Schätzungen: KUSURI NO AOKI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KUSURI NO AOKI stellt voraussichtlich am 03.10.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2024 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 54,49 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 50,63 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 12,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 121,36 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 107,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 186,56 JPY je Aktie, gegenüber 130,10 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 488,80 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 436,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at