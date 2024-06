Erste Schätzungen: KUSURI NO AOKI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

KUSURI NO AOKI wird voraussichtlich am 04.07.2024 die Bücher zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 39,46 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KUSURI NO AOKI noch ein Gewinn pro Aktie von 3,91 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 13,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 109,93 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 96,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 130,83 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 130,30 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 437,33 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 378,87 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at