Erste Schätzungen: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,530 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B 0,490 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 10,86 Milliarden MXN im Vergleich zu 9,61 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 MXN, während im vorherigen Jahr noch 1,95 MXN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,66 Milliarden MXN umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 38,47 Milliarden MXN waren.

Redaktion finanzen.at