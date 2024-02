Erste Schätzungen: Liberty Interactive B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Liberty Interactive B lässt sich voraussichtlich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Liberty Interactive B die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Interactive B noch ein Verlust pro Aktie von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Liberty Interactive B 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,27 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Liberty Interactive B 3,53 Milliarden USD umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -6,830 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 11,04 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 12,11 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at