Erste Schätzungen: Lindab International A präsentiert Quartalsergebnisse

Lindab International A lässt sich voraussichtlich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lindab International A die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,40 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,24 SEK je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,22 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Lindab International A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,15 Milliarden SEK aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,08 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 12,70 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,99 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 12,37 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at