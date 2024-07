Erste Schätzungen: LiveWire Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LiveWire Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,147 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,50 Prozent erhöht. Damals waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 84,07 Prozent auf 12,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte LiveWire Group noch 7,0 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,579 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 46,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 38,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at