Erste Schätzungen: LiveXLive Media stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LiveXLive Media präsentiert in der voraussichtlich am 07.11.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,013 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LiveXLive Media noch -0,090 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 18,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 33,7 Millionen USD gegenüber 28,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,065 USD aus. Im Vorjahr waren -0,170 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 131,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 118,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at