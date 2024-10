Erste Schätzungen: MFA Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MFA Financial gibt voraussichtlich am 06.11.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,411 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,640 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 63,81 Prozent auf 70,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 277,9 Millionen USD, gegenüber 655,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at