Erste Schätzungen: Mitsubishi UFJ Financial Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsubishi UFJ Financial Group lädt voraussichtlich am 14.11.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2023 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,174 USD je Aktie gegenüber 0,068 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,13 Milliarden USD – ein Minus von 53,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsubishi UFJ Financial Group 15,44 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,783 USD, gegenüber 0,665 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 30,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 67,99 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at