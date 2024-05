Erste Schätzungen: Mitsubishi UFJ Financial Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi UFJ Financial Group wird voraussichtlich am 15.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 12,80 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi UFJ Financial Group 63,04 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 62,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 929,89 Milliarden JPY gegenüber 2.487,26 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 120,42 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 90,73 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 4.845,69 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 8.660,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

