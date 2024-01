Erste Schätzungen: Mitsui Mining and Smelting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsui Mining and Smelting wird voraussichtlich am 07.02.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 75,30 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -187,360 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 150,09 Milliarden JPY – ein Minus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsui Mining and Smelting 155,89 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 294,90 JPY im Vergleich zu 148,99 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 628,91 Milliarden JPY, gegenüber 651,97 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at