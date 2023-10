Erste Schätzungen: Mitsui Mining and Smelting stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsui Mining and Smelting wird sich voraussichtlich am 10.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Mitsui Mining and Smelting im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,419 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 108,69 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 19,51 Prozent auf 142,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 183,02 JPY, gegenüber 148,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 612,14 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 651,97 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at