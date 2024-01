Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mizuho Financial Group wird voraussichtlich am 02.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 49,64 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 82,59 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,55 Prozent auf 527,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mizuho Financial Group noch 590,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 254,41 JPY je Aktie, gegenüber 219,20 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2.358,35 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2.278,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at