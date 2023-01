Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mizuho Financial Group wird voraussichtlich am 02.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,086 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,064 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 44,79 Prozent auf 3,68 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,327 USD je Aktie, gegenüber 0,324 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 15,65 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at