Erste Schätzungen: Molson Coors Brewing C A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Molson Coors Brewing C A öffnet voraussichtlich am 07.11.2024 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,99 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,13 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,30 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,71 USD, gegenüber 4,39 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 11,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at