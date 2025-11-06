Moo b Aktie
WKN: 855344 / ISIN: US6153943013
|
06.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Moog B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Moog B wird voraussichtlich am 21.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,22 USD je Aktie gegenüber 1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 5,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 963,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 917,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,28 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,40 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 3,78 Milliarden USD, gegenüber 3,61 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Aktien in diesem Artikel
|Moog IncShs -B-
|187,07
|-0,09%
