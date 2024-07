Erste Schätzungen: Net One Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Net One Systems äußert sich voraussichtlich am 06.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,22 JPY gegenüber 12,34 JPY im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 41,64 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 42,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 179,66 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 169,82 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 217,91 Milliarden JPY, gegenüber 205,13 Milliarden JPY im Vorjahr.

