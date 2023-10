Erste Schätzungen: NeuroPace veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NeuroPace wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,404 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,83 Prozent erhöht. Damals waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 14,2 Millionen USD – ein Plus von 27,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NeuroPace 11,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,572 USD, gegenüber -1,910 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 60,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at