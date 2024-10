Erste Schätzungen: Neurosearch A-S Bearer and-or registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Neurosearch A-S Bearer and-or registered lädt voraussichtlich am 29.10.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2024 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 4,10 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,87 DKK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Neurosearch A-S Bearer and-or registered nach den Prognosen von 3 Analysten 2,22 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,96 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,68 DKK im Vergleich zu 17,40 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,99 Milliarden DKK, gegenüber 8,34 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at