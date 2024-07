Erste Schätzungen: New Gold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

New Gold stellt voraussichtlich am 30.07.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,022 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,61 Prozent auf 208,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte New Gold noch 247,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,149 USD, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 940,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at