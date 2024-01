Erste Schätzungen: Nichiha präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nichiha lässt sich voraussichtlich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nichiha die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 52,97 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 47,58 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 36,79 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 36,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 225,34 JPY im Vergleich zu 247,21 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 146,89 Milliarden JPY, gegenüber 138,06 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at