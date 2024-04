Erste Schätzungen: Nine Energy Service mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nine Energy Service wird sich voraussichtlich am 06.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,320 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.

Nine Energy Service soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 141,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,610 USD, gegenüber -0,970 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 615,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 609,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at