Erste Schätzungen: Nine Energy Service veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nine Energy Service wird voraussichtlich am 06.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,370 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Nine Energy Service 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 134,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nine Energy Service 161,4 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -1,450 USD aus. Im Vorjahr waren -0,970 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 561,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 609,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at